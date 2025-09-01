Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Rapinano coetanei e si vantano sul web: denunciati tre 15enni nel Trevigiano

Rapinano coetanei e si vantano sul web: denunciati tre 15enni nel Trevigiano

Tre quindicenni residenti nel Trevigiano sono stati denunciati dalla Polizia in quanto ritenuti i responsabili di una rapina commessa a Conegliano (Treviso) lo scorso luglio ai danni di due coetanei di Pordenone.
Nella circostanza i tre, armati di un Taser, un coltello e un tirapugni, si erano fatti consegnare dalle vittime una felpa, un paio di scarpe da ginnastica e 25 euro in contanti, esibendo poi la refurtiva in un video pubblicato su una piattaforma social.
Gli indagati, la cui posizione è al vaglio della Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia, sono stati identificati anche grazie alle immagini di videocamere di sorveglianza ed alle testimonianze delle persone offese.

