Sanitari ancora nel mirino, un'estate di aggressioni in tutta l'Italia

La violenza contro medici e sanitari non si ferma. Quella che sta per chiudersi è stata infatti un’estate ancora segnata da aggressioni contro il personale sanitario e sociosanitario in tutta Italia. Tra gli ultimi episodi registrati, segnala la Uil-Fpl, infermieri colpiti nei pronto soccorso di Torino e Mantova, un operatore del 118 preso a pugni a Trento, violenze a Trieste, Genova e Bari. Sindacati e ordini professionali fanno fronte comune chiedendo più prevenzione, la piena applicazione della legge che prevede l'arresto in flagranza in caso di ferimento, oggi non del tutto operativa per la mancanza di strumenti come le telecamere, e l'umanizzazione dei pronto soccorso.

Tra le possibili misure anti-aggressione, l’Ordine dei medici propone anche l'introduzione di figure di mediazione per favorire la comunicazione tra familiari e sanitari e prevenire così episodi di violenza. Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), rilancia la sperimentazione già avviata in Puglia: «Nei pronto soccorso dovrebbero esserci mediatori, figure dedicate che facciano da anello tra medici e familiari.