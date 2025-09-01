Scuola, "troppi contratti a termine": docente vince causa contro il Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del merito dovrà riconoscere un risarcimento di 24 mensilità ad un docente di religione di Reggio Emilia, per l’abuso di contratti a tempo determinato. A stabilirlo è una sentenza emessa dal tribunale di Reggio Emilia che il sindacato Uil (che assieme agli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso ha assistito legalmente l’insegnante) definisce «una vittoria storica per la giustizia e per tutti i lavoratori precari della scuola».

Il docente ha lavorato con una serie ininterrotta di contratti annuali dal 1989/90 e non è mai stato stabilizzato. Da qui la decisione di intentare una causa. «Questa non è una semplice causa vinta, è un segnale forte e chiaro a tutto il Ministero - dichiara Luigi Fiorentino, responsabile Uil Scuola Reggio Emilia - Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dei contratti reiterati.

Non ci fermeremo mai davanti alle ingiustizie. Continueremo a far valere i diritti di ogni singolo lavoratore, perché il nostro impegno è la loro stabilità. Questa sentenza conferma che non ci si può nascondere dietro la precarietà per negare i diritti fondamentali. Il Tribunale ha riconosciuto l’abuso dei contratti a termine, e questo è un monito chiaro: continueremo a lottare per la stabilizzazione dei lavoratori precari e non ci fermeremo mai di fronte alle ingiustizie».