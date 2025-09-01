Stupro nel Milanese, la diciottenne ha "segni di lotta" con l'aggressore

La ragazza di 18 anni che ha denunciato di essere stata stuprata in un sottopassaggio ferroviario della stazione di San Zenone al Lambro ha cercato di difendersi dal suo aggressore che prima l’avrebbe picchiata e poi avrebbe abusato di lei.

A quanto apprende l’AGI, presentava segni di colluttazione e, in particolare quelli di una botta alla testa, quando è stata visitata ancora in stato di choc dai medici della clinica Mangiagalli di Milano, specializzata nell’assistenza di vittime di reati sessuali, dove è stata portata dopo un primo passaggio al Policlinico.

La giovane stava per andare a prendere il treno che l’avrebbe riportata a Milano, intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica, dopo aver fatto visita alla sorella. La Procura di Lodi e i carabinieri di San Donato sono al lavoro stanno acquisendo i filmati delle telecamere nella zona. Nessun testimone ha assistito a quanto accaduto.