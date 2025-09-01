Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Tragedia a Genova, trentenne litiga con il fidanzato e muore cadendo dalle scale dopo averlo inseguito

Tragedia a Genova, trentenne litiga con il fidanzato e muore cadendo dalle scale dopo averlo inseguito

di

La polizia di Genova indaga sulla morte di una donna peruviana di 30 anni caduta dalle scale di un palazzo di salita della Noce. La donna avrebbe prima litigato con il fidanzato e forse lo avrebbe rincorso. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l’automedica, e le volanti. Le indagini sono passate ai colleghi della squadra mobile che stanno sentendo in questi minuti l’uomo. La tragedia è avvenuta alle 2:30. I due avrebbero appunto litigato e lui avrebbe lasciato l’abitazione. La donna lo avrebbe inseguito e, inciampando, sarebbe caduta per due piani. L'uomo ha detto di non avere assistito alla scena, ma le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province