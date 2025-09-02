Apre a Messina il mercatino dei libri usati: un aiuto concreto contro il caro scuola

Si è aperto oggi a piazza Unione Europea, a Messina, il mercatino dei libri usati promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti, presieduta da Giacomo Lupò, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, guidato da Liana Cannata.
L’iniziativa, in programma anche domani e giovedì (dalle 17 alle 19.30), nasce come risposta concreta al caro prezzi che ogni anno pesa sulle famiglie in vista del ritorno tra i banchi. Ma rappresenta anche un momento di confronto e aggregazione per gli studenti, ormai pronti a vivere un nuovo anno scolastico.
Un’occasione utile e sostenibile per riutilizzare i testi scolastici, promuovere il risparmio e dare il via alla stagione scolastica con spirito solidale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia