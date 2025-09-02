Dalla Rai al Tg4 fino al caso Ruby, la parabola di Emilio Fede

Da direttore del Tg1 a volto iconico del Tg4 per 20 anni consecutivi. Una carriera quasi tutta televisiva quella di Emilio Fede, giornalista siciliano - nato a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, il 24 giugno del 1931 - 'caduto in disgrazià nel 2011 con il coinvolgimento nel caso Ruby: indagato per induzione e favoreggiamento della prostituzione, insieme con Silvio Berlusconi, Lele Mora e Nicole Minetti, nel 2019 viene condannato in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione dell’ex modella marocchina.

A causa dell’età avanzata e delle condizioni di salute, Fede sconta la pena in detenzione domiciliare, ma il 22 giugno 2020 'evadè e viene arrestato a Napoli mentre sta cenando con la moglie Diana de Feo in un ristorante per festeggiare il suo 89esimo compleanno. La moglie, giornalista Rai e deputata Pdl dal 2008 al 2013, sposata nel 1965 e dalla quale Emilio Fede ha avuto due figlie, Sveva e Simona, è morta poi il 23 giugno nel 2021 a causa di una malattia.

I guai giudiziari di Fede 'rovinanò l’immagine di un cronista che conosce tappe importanti nel giornalismo. Esordisce da giovane nella carta stampata - prima a 'Il Momento-Mattinò di Roma, poi alla Gazzetta del Popolo a Torino - ma quasi subito si orienta verso la tv: nel 1954 inizia a collaborare con la Rai e dal 1961 il rapporto diventa esclusivo. Fa l’inviato in Africa per 8 anni ma l’esperienza termina per una malattia e un contenzioso relativo alle spese di viaggio.