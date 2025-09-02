Diciottenne stuprata nel Milanese: un'ora in balìa dell'aggressore

Tracce che, se utilizzabili, il Ris di Parma dovrà incrociare con i profili esistenti nelle banche dati alla ricerca di un volto e di un nome del responsabile. In attesa degli esiti dei riscontri genetici, la procuratrice Pedio, che coordina l’inchiesta con la pm Martina Parisi, ha lanciato un appello: «chi ha visto qualcosa» o chi "rivedendo le proprie telecamere private» ha scoperto immagini che potrebbero essere utili per risolvere il caso, faccia un passo avanti e chiami gli investigatori. E questo perchè al momento si sta procedendo a raccogliere i video di sorveglianza e per ora non ci sono testimoni che possano fornire qualche elemento per arrivare a rintracciare l’uomo.

Ha lottato forse per un’ora, nel tentativo di sfuggire al suo stupratore, la 18enne violentata nella notte tra sabato e domenica scorsi, vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, comune in provincia di Milano. E’ quanto è emerso da una prima ricostruzione della Procura di Lodi, guidata da Laura Pedio, nell’indagine condotta dai carabinieri di San Donato Milanese e che potrebbe arrivare a una svolta: è stato repertato del materiale biologico, nella speranza di estrapolare il Dna dell’aggressore.

Secondo il racconto della giovane, che subito dopo lo stupro ha chiamato in lacrime il 112 ed è stata portata al centro antiviolenze della Mangiagalli dove le è stato prestato soccorso e sono stati refertati i segni dell’aggressione, compresi lividi ed escoriazioni, l’incubo è cominciato verso 23 di sabato sera. Aveva trascorso la serata con la sorella e stava rientrando a casa da sola. Arrivata in prossimità della stazione, vicino ad un sottopassaggio, le si è parato davanti un uomo che l’ha strattonata e poi portata in un’area verde. Là, nascosto dalla vegetazione, l’ha immobilizzata, picchiata e stuprata. La giovane, rimasta in balia dell’aggressore per circa un’ora prima di riuscire a lanciare l’allarme, sotto choc non ha potuto dare una descrizione precisa, pur affermando che il suo violentatore aveva la carnagione scura e i capelli ricci.

Sulla vicenda, oltre al vicepremier Matteo Salvini, il quale ha ribadito che «per questo genere di crimini, nessuna tolleranza», è intervenuta la sindaca di San Zenone, Arianna Tronconi che dopo aver definito l’episodio «gravissimo» ha criticato i commenti postati sui social di chi ha chiesto cosa ci facesse da sola di sera una ragazza in stazione. «Si tratta di un fenomeno riprovevole - ha osservato - che rende le vittime delle aggressioni doppiamente vittime».