E' morto Emilio Fede: il giornalista aveva 94 anni

Emilio Fede è morto: aveva 94 anni. Il giornalista, che è stato direttore del Tg4, era ricoverato una una residenza assistenziale per anziani a Segrate. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Ad assisterlo le figlie Simona e Sveva.

Dalla Rai degli anni Sessanta al TG4, la sua carriera è stata un mix di informazione, intrattenimento e polemiche. Dietro il sorriso scolpito in volto, una figura che ha diviso e segnato. L’uomo che ha trasformato il notiziario in teatro.

Nato il 24 giugno 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Fede ha attraversato la storia d’Italia da dietro una scrivania televisiva, inventandosi un ruolo e un modo di raccontare le notizie che oggi suonano come l’anticamera dell’infotainment. Dopo gli inizi nella carta stampata e gli esordi in Rai come inviato in Africa negli anni della decolonizzazione, Fede approda alla conduzione del TG1, segnando il passaggio dell’informazione alla TV a colori.