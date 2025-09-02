Incidente mortale a Palermo, 27enne si schianta con la moto nel sottopasso di via Belgio

Le strade di Palermo si tingono ancora di rosso. Questa notte (martedì 2 settembre), intorno alle 3, nel sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione della città, si è verificato un incidente mortale: le informazioni sono ancora sommarie, ma tra i veicoli coinvolti ci sarebbe una Kawasaki bianca.

Sul posto sono giunte tre ambulanze e diverse auto della polizia che hanno chiuso per alcune ore anche la carreggiata opposta direzione Trapani. Ancora in corso i rilievi e le indagini per comprendere la dinamica. In questi minuti si stanno cominciando a formare le prime code a causa delle corsie ristrette.

La vittima è in uomo di 27 anni, Antonio Mazzola: mentre viaggiava in sella alla sua moto si sarebbe scontrato con un'automobile, ma la dinamica è ancora al vaglio dell'infortunistica della polizia municipale.