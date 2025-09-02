Individuato il gestore del sito sessista “Phica”: indagini su un fiorentino di 45 anni

Sarebbe Vittorio Vitiello, originario di Pompei, l’amministratore del sito sessista phica.eu. E’ quanto risulta da un’analisi dell’esperto di cyberintelligence, Alex Orlowsky, i cui esiti sono stati pubblicati sul "Domani". Ed è lo stesso Orlowsy a confermarlo sul suo profilo Facebook: «E' stato interrogato Vittorio Vitiello residente in Toscana di 45 anni e conosciuto come BossMiao o Phicamaster. E’ lui che si occupava delle estorsioni per far cancellare i contenuti dal sito». Vitiello sarebbe il proprietario della società Lupotto srl che si occupa di campagna pubblicitarie sui social.

Intanto vertice in Procura a Roma sul caso delle foto "rubate" pubblicate sul sito Phica e sul gruppo Facebook "Mia moglie" senza il consenso delle interessate e accompagnate da commenti sessisti. Gli investigatori della polizia postale hanno incontrato per circa due ore il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini che, a breve acquisirà, una prima informativa. Poi verrà aperto un fascicolo. Fra i reati che potrebbero essere ipotizzati dai pm capitolini ci sono diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter.), diffamazione ed estorsione.