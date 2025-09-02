"Non è grave", aspetta un'ora al pronto soccorso e muore: la denuncia dei parenti di una 76enne in Puglia

E’ morta lungo la strada che da Vieste (Foggia) porta a San Giovanni Rotondo mentre la figlia la stava accompagnando in auto nell’ospedale Casa Sollievo della sofferenza perché tra Vieste e Peschici nessuna ambulanza era disponibile e dopo avere atteso oltre un’ora al pronto soccorso di Vieste, dove non sarebbe stata rilevata la gravità della situazione. E’ quanto denuncia in una lettera aperta Pasquale Ciuffreda, il figlio di una donna di 76 anni, Antonia Notarangelo, di Vieste, morta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Stando al suo racconto, quando la mamma si è sentita male e lui ha chiamato il 118, gli è stato riferito «che tutte le ambulanze di Vieste erano occupate».

«Dovevamo aspettare quella di Peschici - racconta Pasquale - il cui personale però ci ha poi consigliato di trasportarla in pronto soccorso a Vieste», Qui la donna è arrivata accompagnata dalla figlia ma, continua il racconto del figlio, non c'era nessun medico che potesse visitarla e il personale presente ha consigliato di riportarla il giorno seguente qualora le condizioni si fossero aggravate.