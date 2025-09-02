Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sanità in Sicilia: nella nuova rete ospedaliera salvaguardati i piccoli ospedali

Sanità in Sicilia: nella nuova rete ospedaliera salvaguardati i piccoli ospedali

Il piano, dopo la revisione, è pronto per affrontare il percorso istituzionale prima del via libera del ministero della Salute. Intrecciati i servizi per garantire una più ampia assistenza sanitaria sul territorio

L’ultima bozza è stata inviata all’Ars alla vigilia di Ferragosto. E, pur lasciando invariato il saldo che indica il taglio di 367 posti letto, modifica in modo sostanziale il piano su cui il governo lavora da un anno. Cambia la filosofia, cioè la mission, che tiene in vita gli ospedali medio-piccoli: presidi che manterranno pochi reparti con possibilità di ricovero ma che potranno svolgere varie altre funzioni in regime di day hospital venendo così integrati alle nuove micro-strutture, previste dal Pnrr, in modo capillare su tutto il territorio regionale per far fronte alle prestazioni più quotidiane e a quelle di emergenza.
Con queste premesse la nuova rete ospedaliera si avvia all’ultimo esame. Proprio ieri la commissione Sanità dell’Ars, guidata dal leghista Pippo Laccoto, è stata convocata per mercoledì 10. Sarà l’ultimo passaggio, nel quale siglare l’accordo politico (già maturo) almeno fra i partiti della maggioranza. Poi il piano verrà approvato in giunta e rispedito alla stessa commissione per il parere formale, anche se non vincolante.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province