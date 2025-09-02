Scontro frontale sulla statale 189 della Valle del Platani nel Palermitano: morti Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio

Tragedia sulla statale 189 Valle del Platani, dove questa mattina si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto tre veicoli. Nel violento impatto hanno perso la vita due persone. La strada statale è rimasta chiusa per qualche ora al chilometro 7 in entrambe le direzioni, all’altezza di Lercara Friddi (Palermo). Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e le squadre Anas per i rilievi e la gestione della viabilità.

Le vittime: padre e figlio

A perdere la vita nello scontro frontale sono stati Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio, di 68 e 39 anni. Gaetano era nato a Lercara Friddi, mentre il figlio Tommaso a Palazzo Adriano.

I veicoli coinvolti e le indagini

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha coinvolto una BMW e una Peugeot. Il conducente del terzo veicolo, un uomo di 58 anni originario di Mussomeli, è rimasto illeso.