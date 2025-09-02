Scontro frontale sulla statale 189 della Valle del Platani nel Palermitano: morti Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio

Tragedia sulla statale 189 Valle del Platani, dove questa mattina si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto tre veicoli. Nel violento impatto hanno perso la vita due persone. La strada statale è rimasta chiusa per qualche ora al chilometro 7 in entrambe le direzioni, all’altezza di Lercara Friddi (Palermo). Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e le squadre Anas per i rilievi e la gestione della viabilità.
Le vittime: padre e figlio
A perdere la vita nello scontro frontale sono stati Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio, di 68 e 39 anni. Gaetano era nato a Lercara Friddi, mentre il figlio Tommaso a Palazzo Adriano.
I veicoli coinvolti e le indagini
Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha coinvolto una BMW e una Peugeot. Il conducente del terzo veicolo, un uomo di 58 anni originario di Mussomeli, è rimasto illeso.
Le cause del sinistro sono ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione resta interdetta in attesa della rimozione dei mezzi incidentati e del completamento dei rilievi.
