Sicilia aumenta l’importo medio necessario per un mutuo: Messina fanalino di coda con 113mila euro

in Sicilia aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo; secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sei mesi dell’anno chi ha presentato domanda di finanziamento nella regione ha puntato ad ottenere, in media, 116.029 euro, valore in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Palermo è la provincia siciliana dove è stato rilevato l’importo medio più alto (121.704 euro), seguita da Catania (120.291 euro); sul gradino più basso del podio troviamo Messina, con 113.243 euro. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano, a breve distanza tra loro, le province di Ragusa (111.374 euro), Trapani (110.779 euro) e Siracusa (110.099 euro). Chiudono la graduatoria regionale le province di Agrigento, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata pari a 104.200 euro, Enna (100.684 euro) e Caltanissetta (99.553 euro).