Travolto e ucciso mentre attraversa la strada nel Riminese

Un uomo di 83 anni è stato investito e ucciso ieri sera, poco prima delle 22, sulla Statale 16 Adriatica nel territorio di Bellaria e Igea Marina (Rimini). Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’anziano era alla guida di una Dacia Duster, in compagnia di un’altra persona.

I due si sarebbero ad un certo punto fermati in una piazzola nella carreggiata direzione Rimini. A questo punto, l'83enne alla guida (originario di Santarcangelo di Romagna) sarebbe sceso dall’auto per aprire il bagagliaio. A quel punto pare, che l’uomo - come ha raccontato chi viaggiava con lui - abbia attraversato la Statale e tornando verso la propria vettura sarebbe stato investito da una Range Rover e successivamente travolto da una o più vetture in transito.

L’uomo è morto sul colpo, vani i soccorsi. Sono intervenuta sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale.