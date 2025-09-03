Sicilia, corruzione alla Regione: l'assessora Elvira Amata sentita per due ore dai pm

E’ durato poco più di due ore l'interrogatorio dell’assessore Elvira Amata, indagata dai pm di Palermo per corruzione in concorso. Amata ha risposto alle domande dei magistrati Fusco e De Benedittis. L'indagine, in cui è coinvolta anche Marcella Cannariato, moglie del patron di Sicily By Car Tommaso Dragotto, è un filone della maxi inchiesta sui contributi regionali che ha come protagonista più noto il presidente dell’Ars di Fratelli d’Italia Gaetano Galvagno, anche lui accusato di corruzione. Tra gli episodi contestati alla Amata l’assegnazione di finanziamenti a una fondazione riconducibile alla Cannariato che, in cambio avrebbe assunto il nipote dell’assessora nella società che dirige, la A&C broker.