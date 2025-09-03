Il killer di Denisa capace di intendere, il pm cerca complici: chiuse le indagini sul caso di Prato, aperte per altri femminicidi

Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata, era capace di intendere e di volere quando strangolò e decapitò la prostituta Maria Denisa Paun Adas, poi ne bruciò e disperse i resti tra i rovi di un casolare abbandonato sopra Montecatini Terme (Pistoia). Lo ha stabilito una consulenza di due psichiatri, docenti universitari, di cui si è avvalsa la procura di Prato che oggi ha notificato al vigilante romeno l'avviso di conclusione delle indagini per omicidio aggravato premeditato e distruzione e soppressione di cadavere. L’atto riguardo il caso di Denisa uccisa la notte tra il 15 e il 16 maggio al residence Ferrucci dopo due prestazioni sessuali a pagamento.
Reati a cui potrebbero aver concorso altri soggetti "allo stato», scrive la procura, «non identificati». Reo confesso di questo omicidio - e di quello compiuto l’anno prima con analoga sparizione di un’altra connazionale escort, Ana Maria Andrei, scomparsa nell’estate 2024 - Frumuzache potrebbe aver avuto dei complici anche se lui afferma di aver agito da solo. Denisa fu strozzata dal killer con entrambe le mani serrate intorno al collo mentre era girata di spalle, poi, attraversando i corridoi dell’hotel, trasferì il cadavere in una valigia della vittima, lo decapitò in campagna e quindi andò a gettare i resti sulla collina delle Panteraie, sopra Montecatini.
Troppi spostamenti in strade e zone urbane densamente abitate. Troppe operazioni criminali in poco tempo per un killer solitario, sposato, padre di due figli piccoli che quella sera erano a casa, al Bizzarrino di Monsummano, ma non con la madre, assente e non è chiarito chi li stesse accudendo. Il vigilante avrebbe ucciso per non subire un ricatto da 10.000 euro, somma importante rispetto alla paga del settore. Lo disse lui agli inquirenti che Denisa lo avrebbe minacciato di rivelare tutto alla moglie se non avesse ceduto al ricatto. Frumuzache premeditò l’omicidio, conosceva Denisa da prima. Risulta che abbia effettuato due sopralluoghi in via Ferrucci e nell’area adiacente al residence il 14 maggio 2025, dalle 2,31 (di notte) e dalle 22,45 in via Buontalenti, strada dove il giorno dell’omicidio parcheggiò la sua Golf.
Sopralluoghi fatti per verificare le vie di accesso e l’eventuale presenza di flusso di clienti. Frumuzache ha confessato due omicidi. Ma la procura pratese fa emergere che dialogando con la moglie dal carcere - in videochiamata - le avrebbe detto di aver commesso omicidi. E che la donna a queste parole rimase incredula. La procura sta proseguendo le indagini per verificare se il 32enne abbia commesso altri femminicidi, oltre i due confessati, per determinare se si tratti o meno di un caso di serial killer. Clamorosa la prova sotto cui Frumuzache crollò, che fece risolvere il caso dimenticato di una scomparsa da quasi un anno, ossia la prima prostituta uccisa, Ana Maria Andrei. Di lei Frumuzache conservava da circa 10 mesi l’auto Bmw nel box di casa, in frazione Bizzarrino. Aveva solo cambiato il colore, dal rosso al nero. Gli inquirenti gli evidenziarono la circostanza e lui ammise di aver ucciso anche un’altra donna prima di Denisa.
