Livelli essenziali di assistenza: la sanità siciliana “precipita”

Mentre la Regione tenta di dare alla sanità siciliana un profilo più affidabile, i dati inchiodano l’Isola nei bassifondi delle classifiche nazionali. In questo caso il monitoraggio riflette la realtà siciliana del 2023: il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 173 (punteggio max 300).

Secondo l’analisi Gimbe la Sicilia si posiziona penultima tra le regioni e province autonome ed è risultata inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg), con un punteggio insufficiente in due delle tre aree monitorate (prevenzione collettiva e sanità pubblica e assistenza distrettuale).

Rispetto al 2022 (anno in cui la Regione è risultata comunque inadempiente), nel 2023 il punteggio totale della Regione è peggiorato (-11).

