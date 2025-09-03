Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Livelli essenziali di assistenza: la sanità siciliana “precipita”

Livelli essenziali di assistenza: la sanità siciliana “precipita”

I dati del 2023, diffusi dal Ministero della Salute ed elaborati da Gimbe, inchiodano l’Isola al penultimo posto tra le regioni italiane. Un passo indietro anche rispetto al 2022

di

Mentre la Regione tenta di dare alla sanità siciliana un profilo più affidabile, i dati inchiodano l’Isola nei bassifondi delle classifiche nazionali. In questo caso il monitoraggio riflette la realtà siciliana del 2023: il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 173 (punteggio max 300).
Secondo l’analisi Gimbe la Sicilia si posiziona penultima tra le regioni e province autonome ed è risultata inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg), con un punteggio insufficiente in due delle tre aree monitorate (prevenzione collettiva e sanità pubblica e assistenza distrettuale).
Rispetto al 2022 (anno in cui la Regione è risultata comunque inadempiente), nel 2023 il punteggio totale della Regione è peggiorato (-11).
