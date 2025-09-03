Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Marzamemi, diportista scomparso in mare: in corso le ricerche della Guardia costiera

Da due giorni non si hanno più notizie di Antonino Cusmano, 73 anni, uscito in mare il primo settembre 2025 alle 12,15 dal porto Fossa di Marzamemi. Cusmano non è più rientrato e non risponde al telefono.

Al momento della scomparsa indossava un costume bermuda blu, maglia a maniche lunghe verde e infradito. È alto 1,77 metri, ha corporatura esile, capelli bianchi, carnagione scura e non presenta tatuaggi.

I parenti dell’uomo hanno sporto formale denuncia così da poter attivare le ricerche – tutt’ora in corso – da parte delle autorità competenti, mentre familiari e conoscenti lanciano un appello a chiunque possa fornire informazioni utili.

A lanciare un grido di speranza è la figlia: “Aiutatemi a trovare mio padre. Oggi, 3 settembre alle 10,16, siamo riusciti a localizzare il suo dispositivo mobile al largo di Murro di Porco, ma sul posto non è stato trovato nulla”

