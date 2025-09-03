Morta dopo aver litigato col fidanzato a Genova: non si escludono "brutali percosse"

Evelinn del Moori Chamorro, cittadina peruviana di 30 anni morta la notte tra domenica e lunedì per la caduta dal sesto piano dopo una lite con il compagno, potrebbe essere stata picchiata in modo brutale e poi forse scaraventata dalla balaustra. E’ una ipotesi su cui lavorano gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal pm Giuseppe Longo. Dai primi risultati dell’autopsia, eseguita ieri dal medico legale Davide Bedocchi, sono emerse infatti più fratture di quelle riscontrate al momento del primo esame sul posto. Inizialmente erano state rilevate una frattura alla gamba e una alle costole.