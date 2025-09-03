Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Palermo, investiti da olio bollente: tre operai in ospedale. Uno è gravissimo

Tre operai sono rimasti feriti in un’officina meccanica a Palermo in via Villagrazia. I lavoratori stavano installando un pistone meccanico in un camion quando è uscito dell’olio ad alta temperatura che ha investito i tre uomini che sono stati portati in ospedale.

Uno è ricoverato in gravissime condizioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia di Stato e i tecnici dello Spresal dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e
la regolarità dei contratti di lavoro.

