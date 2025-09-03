Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa a 43 anni dall'assassinio. Piantedosi: "La mafia di oggi uccide di meno, ma non per questo è meno pervasiva"

Quarantatrè anni fa l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in via Giacinto Carini, a Palermo insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorni dopo per le ferite mortali riportate. Oggi sul luogo dell’agguato mafioso sono state deposte le corone d’alloro alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del presidente della commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo. Con loro il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani. Dalla Chiesa aveva combattuto e vinto il terrorismo e non poteva che essere l’uomo giusto per contrastare Cosa nostra. Gli promisero poteri speciali, quando lo mandarono da prefetto in Sicilia - dove era peraltro già stato nei decenni precedenti - ma poi lo lasciarono solo. E’ così che la sera del 3 settembre 1982 venne assassinato. Era arrivato a Palermo da appena cento giorni, quando la mafia rispose in maniera inequivocabile allo Stato che cercava di combatterla . «Qui è morta la speranza dei palermitani onesti», era scritto su un cartello lasciato sul luogo dell’eccidio da cittadini che - in una Palermo dilaniata e insanguinata dalla guerra di mafia - credettero davvero che il generale potesse cambiare le cose.

"Dalla Chiesa è stato un servitore dello Stato che non solo ha sacrificato la propria esistenza per l'affermazione dei principi di democrazia, libertà e legalità, ma ha lasciato un messaggio che vive ancora in questi anni e di cui abbiamo tanto bisogno". Lo sottolinea il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "Il nostro paese è cambiato, ma anche la criminalità organizzata è cambiata - continua Piantedosi - Il metodo Dalla Chiesa è fatto di ostinazione, dedizione e affermazione di un mondo più libero e giusto: lui è un esempio per tutti noi, non solo per chi doverosamente afferma i valori di legalità. La mafia di oggi uccide di meno, ma non per questo è meno pervasiva e pericolosa per i nostri valori democratici, perché fa affari e inquina i circuiti legali dell’economia e delle istituzioni".