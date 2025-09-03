Chioggia, turista ferita con 10 coltellate da un uomo col casco mentre portava a spasso il cane. Sospettato un 25enne

C'è un giovane di 25 anni, con problemi di natura psichiatrica, su cui i carabinieri hanno posto l’attenzione in merito al ferimento, con oltre una decina di coltellate, di una turista tedesca aggredita due sere fa a Sottomarina di Chioggia mentre stava portando a spasso il cane. La donna non è in pericolo di vita anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi ed è ricoverata al nosocomio di Chioggia. Anche il giovane si trova in un reparto dello stesso ospedale per la sua situazione. La vittima era arrivata l’altro ieri per una vacanza nella località balneare assieme al compagno e al figlio 13enne di lui. Intorno alle 23 era uscita dall’appartamento preso in affitto per fare un giro con il cane. Mentre stava camminando lungo il marciapiede aveva notato una persona con il capo coperto da un casco che la fissava e che all’improvviso, senza una ragione, l'ha raggiunta e aggredita colpendola più volte con un coltello nella parte superiore del corpo e alle mani. Poi l’aggressore è fuggito in sella ad una moto, mentre la vittima è stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi dal 118.