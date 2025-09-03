Processo a Grillo jr, il figlio del giudice muore a Roma travolto dalla metro. Rinviata l'udienza

Il figlio del presidente del Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu, che oggi avrebbe dovuto presiedere l’ultima udienza del processo a Grillo jr e altri tre per l’accusa di violenza sessuale, è morto ieri a Roma investito dalla metro. Il ragazzo, 22 anni, è deceduto dopo essere finito sulle rotaie della linea B San Paolo. Tra le ipotesi della polizia che indaga sul decesso anche quella del gesto volontario. Proprio per questo grave lutto del presidente del Tribunale l’udienza è stata rinviata.

Indagini sono in corso sull'incidente anche attraverso le telecamere di sicurezza. Gli investigatori non escludono il gesto volontario: dai frame della videosorveglianza si vedrebbe il giovane finire sui binari ma sembrerebbero non esserci responsabilità da parte di altre persone.

La presidente del tribunale: "Polemiche inutili"

«Non ero presente in udienza, non faccio parte del collegio. Non ho altro da dire. Non cercate polemiche inutili». Lo ha detto la presidente del Tribunale di Tempio Pausania, Caterina Interlandi, raggiunta telefonicamente dai cronisti sull'ipotesi di tenere domani l'udienza sul processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, dopo che l’attesa sentenza di oggi è saltata per la morte improvvisa del figlio del presidente del collegio giudicante Marco Contu, avvenuta nella Capitale. In aula era stata la giudice a latere e presidente del collegio facente funzioni Marcella Pinna, a dire: «La presidente sostiene che si debba fare domani, ma domani ci sono anche i funerali di questo povero ragazzo». L’ultima udienza con le controrepliche della difesa e la sentenza sono state rinviate al 22 settembre anche se, come riferito in aula, il presidente Contu aveva dato la disponibilità a presiedere l’udienza anche domani.