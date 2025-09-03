Quattro parlamentari italiani a bordo della Global Flotilla: ecco chi sono

Sale il pressing di Pd, M5s e Avs sulla premier Giorgia Meloni perché il governo dia protezione diplomatica alla Global Sumud Flotilla. A preoccupare le opposizioni sono le parole del ministro della sicurezza israeliano, Ben Gvir: «Gli attivisti saranno trattati alla stregua dei terroristi». Ovvero, arresto e carcere duro.
Per questa ragione si intensificano gli appelli a Meloni. Il presidente del Movimento 5 Stelle oggi ha lanciato la richiesta di una protezione diplomatica agli italiani a bordo delle navi: «Invitiamo il governo, la presidente Meloni, a fare delle cose semplici per questo progetto umanitario: la Spagna ha deciso di dare sostegno diplomatico a tutti i cittadini spagnoli sulle imbarcazioni. Noi chiediamo al governo italiano di dare protezione diplomatica ai nostri concittadini. Chiediamo inoltre la sospensione dell’accordo fra Europa e Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Invitiamo il governo a non nascondersi più dietro i tecnicismi: il riconoscimento della Palestina può essere formale, ma avrebbe un altissimo valore politico», conclude Conte durante il suo saluto alla conferenza del M5s in Senato. Una richiesta formalizzata con una interrogazione M5s: «Abbiamo presentato una interrogazione per chiedere alla presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri quali iniziative intendano assumere per tutelare la spedizione umanitaria del Global Sumud Flotilla, specie dopo le minacce israeliane di trattare 'come terroristì questo pezzo di società civile che sta agendo con forza e coraggio contro il genocidio in corso e contro l’ignavia e l’inerzia dei governi europei, tra cui quelle del governo Meloni», si legge in una nota del M5s alla Camera: «Il governo italiano ha il preciso dovere di tutelare e proteggere i nostri connazionali e sarà inevitabilmente co-responsabile di qualsiasi atto illegale verrà loro perpetrato».
La segretaria del Pd, Elly Schlein, annuncia che saliranno a bordo delle navi due esponenti dem, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Annalisa Corrado. Flotilla è una missione che ha il nostro pieno sostegno e che il Partito Democratico sosterrà concretamente anche con la partecipazione di due parlamentari a bordo delle navi, Annalisa Corrado e Arturo Scotto», annuncia la dem.
«Saremo sulla Global Sumud Flottila, la più grande missione umanitaria degli ultimi anni ed è importante sostenere i tanti attivisti che si sono mobilitati da tutto il mondo», sottolineano Corrado e Scotto che rilanciano l’appello ai governi, perchè «si mobilitino fornendo protezione diplomatica e istituzionale alla flottilla, disarmata, pacifica e che si muove nel pieno rispetto del diritto internazionale, così come lo sta facendo l’opinione pubblica di tutto il mondo».
Ad Arturo Scotto arriva l’abbraccio del deputato ed ex ministro Roberto Speranza: Arturo Scotto si imbarca verso Gaza con la Global Sumud Flotilla. Orgoglioso di te fratello mio!», scrive sui social Speranza, postando la foto che lo ritrae, giovanissimo, a Betlemme accanto a Scotto e, più recentemente, a Gerusalemme con Padre Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa durante il Capitolo 2022.
A bordo anche il senatore M5s Marco Croatti e l’eurodeputata di Avs, Benedetta Scuderi. «Tra pochi giorni Benedetta Scuderi, europarlamentare verde di Avs, sarà a bordo della Global Sumud Flotilla», annuncia Angelo Bonelli, «Buon vento Benedetta, buon vento alla Global Sumud Flotilla. Con te, con Gaza, con chi lotta per la dignità e per la vita. Chiediamo al governo italiano di riconoscere il carattere umanitario di questa missione e di garantire», sollecita Bonelli.
Agli appelli si unisce anche Azione, con la deputata Federica Onori, segretaria della commissione Esteri: «Mentre la Flotilla umanitaria va verso Gaza, sentiamo le dichiarazioni inaccettabili del ministro Ben Gvir, che ha paragonato gli attivisti ai terroristi, promettendo ritorsioni gravi nei loro confronti. Il governo italiano non può continuare a limitarsi a condanne verbali: servono sanzioni personali e misure concrete contro chi ordina crimini di guerra e viola sistematicamente il diritto internazionale. Non agire significa rendersi complici, dobbiamo scegliere da che parte stare», conclude Onori.
