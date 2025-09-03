Quattro parlamentari italiani a bordo della Global Flotilla: ecco chi sono

Sale il pressing di Pd, M5s e Avs sulla premier Giorgia Meloni perché il governo dia protezione diplomatica alla Global Sumud Flotilla. A preoccupare le opposizioni sono le parole del ministro della sicurezza israeliano, Ben Gvir: «Gli attivisti saranno trattati alla stregua dei terroristi». Ovvero, arresto e carcere duro.

Per questa ragione si intensificano gli appelli a Meloni. Il presidente del Movimento 5 Stelle oggi ha lanciato la richiesta di una protezione diplomatica agli italiani a bordo delle navi: «Invitiamo il governo, la presidente Meloni, a fare delle cose semplici per questo progetto umanitario: la Spagna ha deciso di dare sostegno diplomatico a tutti i cittadini spagnoli sulle imbarcazioni. Noi chiediamo al governo italiano di dare protezione diplomatica ai nostri concittadini. Chiediamo inoltre la sospensione dell’accordo fra Europa e Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Invitiamo il governo a non nascondersi più dietro i tecnicismi: il riconoscimento della Palestina può essere formale, ma avrebbe un altissimo valore politico», conclude Conte durante il suo saluto alla conferenza del M5s in Senato. Una richiesta formalizzata con una interrogazione M5s: «Abbiamo presentato una interrogazione per chiedere alla presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri quali iniziative intendano assumere per tutelare la spedizione umanitaria del Global Sumud Flotilla, specie dopo le minacce israeliane di trattare 'come terroristì questo pezzo di società civile che sta agendo con forza e coraggio contro il genocidio in corso e contro l’ignavia e l’inerzia dei governi europei, tra cui quelle del governo Meloni», si legge in una nota del M5s alla Camera: «Il governo italiano ha il preciso dovere di tutelare e proteggere i nostri connazionali e sarà inevitabilmente co-responsabile di qualsiasi atto illegale verrà loro perpetrato».