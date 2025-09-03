Salmonellosi: come si prende e le precauzioni per evitarla

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un boccone apparentemente innocuo può nascondere un’insidia per la salute

Un boccone apparentemente innocuo può nascondere un’insidia per la salute. Si tratta della salmonellosi, un’infezione di origine alimentare causata dai batteri del genere Salmonella, tra le più diffuse a livello mondiale. Ogni anno sono migliaia i casi registrati anche in Italia, spesso legati a comportamenti alimentari poco sicuri o a scarsa attenzione all’igiene.

Le vie di contagio più comuni

Il contagio avviene quasi sempre per ingestione di alimenti o acqua contaminati. La carne cruda o poco cotta, in particolare pollo, tacchino, maiale e manzo, è tra le fonti principali. Non meno rischiose sono le uova crude e i derivati utilizzati in preparazioni come maionesi, dolci al cucchiaio e creme fatte in casa. Anche latte e latticini non pastorizzati possono essere veicolo del batterio.

A rendere insidiosa la salmonellosi è anche la contaminazione crociata: basta un tagliere o un coltello utilizzato per carne cruda e poi per verdure o altri cibi pronti al consumo per diffondere i batteri. Non va dimenticato, infine, il contatto diretto con alcuni animali domestici, come rettili e uccelli, che possono essere portatori sani di Salmonella.

Come proteggersi

Gli esperti ricordano che la prevenzione passa soprattutto dalle buone pratiche quotidiane. Ecco le principali:

Cuocere bene carne, uova e pesce, evitando il consumo crudo.

Conservare gli alimenti in frigorifero e rispettare la catena del freddo.

Lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo.

Evitare latte e formaggi prodotti con latte non pastorizzato.

Prestare attenzione alla pulizia di utensili e superfici in cucina per scongiurare la contaminazione crociata.

Lavarsi sempre le mani dopo aver manipolato alimenti crudi o animali domestici.

 

