Salvataggio di migranti a Lampedusa, ci sono 7 dispersi. Oltre 650 nell'hotspot, 182 sono minori soli

La nave ong Aurora è giunta a Lampedusa con 41 persone soccorse nel canale di Sicilia; tra loro cittadini di Eritrea, Etiopia, Malesia e Sudan. Lo scalo nell’isola è stato assegnato per garantire la sicurezza della navigazione e tutelare i naufraghi. I migranti hanno riferito che durante la traversata sette compagni di viaggio sono finiti in mare per il mare agitato e non sono riusciti a essere recuperati: due nella prima notte di navigazione e altri cinque in quella successiva. Il lungo viaggio era iniziato la sera del 27 agosto da Zuara, in Libia, dopo un esborso di circa 800 euro a persona. Un uomo affetto da diabete è stato portato al poliambulatorio per accertamenti medici.

La nave ong Nihayet Garganey VI ha soccorso nel Canale di Sicilia un gommone di sei metri con 23 persone a bordo, tra cui una donna incinta, una donna e due uomini con ustioni da idrocarburi e un uomo in stato confusionale, tutti trasportati al poliambulatorio di contrada Grecale a Lampedusa. I migranti, partiti da Zuara, in Libia, hanno dichiarato di essere originari di Costa d’Avorio, Guinea Conakry, Mali, Nigeria, Senegal e Sudan e di aver pagato 950 euro per la traversata. Intanto nell’hotspot di contrada Imbriacola si trovano 655 persone, tra cui 182 minorenni non accompagnati; in tarda mattinata trasferimento di 270 migranti con il traghetto di linea verso Porto Empedocle.