Sanità e livelli essenziali di assistenza, in 8 regioni peggiora l'erogazione delle cure: giù la Sicilia, migliora la Calabria

Ma la Regione Lombardia non ci sta: «I dati del ministero sono stati strumentalizzati», afferma il sottosegretario regionale con delega all’Autonomia Mauro Piazza . Gimbe, spiega il presidente Nino Cartabellotta , «ha condotto un’analisi indipendente per misurare le differenze regionali nel garantire i diritti fondamentali di salute, con particolare attenzione all’entità della frattura Nord-Sud. Per ciascuna Regione sono state valutate le variazioni tra il 2022 e il 2023 e il posizionamento nelle tre aree della prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera». Le differenze tra gli adempimenti Lea 2022 e 2023 sono state analizzate valutando i punteggi totali delle Regioni. Nel 2023, rileva Gimbe, 8 Regioni hanno registrato un peggioramento rispetto all’anno precedente, seppure con gap di entità molto variabile: a perdere almeno 10 punti sono Lazio (-10), Sicilia (-11), Lombardia (-14) e Basilicata (-19) .

Al Sud ad essere promosse sono solo 3 Regioni (Puglia, Campania e Sardegna), otto regioni segnano un peggioramento rispetto al 2022, tra cui la Lombardia, mentre a raggiungere gli standard previsti, meritandosi la promozione piena, sono 13 regioni con il Veneto in testa. È questo il quadro relativo all’erogazione in Italia nel 2023 delle cure essenziale garantite dal Ssn (Livelli essenziali di assistenza, Lea) - gratuitamente o previo il pagamento del ticket - secondo l'ultima analisi della Fondazione Gimbe sulla base dei dati della Relazione 2023 "Monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia" pubblicata lo scorso 6 agosto dal ministero della Salute, dopo una prima anticipazione dei risultati lo scorso febbraio.

«La riduzione delle performance anche in Regioni storicamente solide - commenta Cartabellotta - dimostra che la tenuta del Ssn non è più garantita nemmeno nei territori con maggiore disponibilità di risorse o reputazione sanitaria. È un campanello d’allarme che non può essere ignorato». Ma è subito polemica e la Regione Lombardia contesta l’analisi di Gimbe: «La Lombardia mostra un profilo di adempienza ai Lea superiore alla soglia (60) in tutte e tre le aree di assistenza - rivendica Piazza - altro che perdita di 14 punti. Gimbe farebbe bene a non distorcere o strumentalizzare dati ufficiali del Ministero della Salute o imparare a leggerli e contestualizzarli».

Sul fronte opposto, due Regioni del Sud mostrano invece, secondo l’analisi Gimbe, un netto miglioramento: Calabria (+41) e Sardegna (+26). In particolare, dal 2022 al 2023 Campania e Sardegna salgono dunque tra le Regioni adempienti, mentre Basilicata e Liguria retrocedono a inadempienti per il mancato raggiungimento della soglia minima in un’area. Rimangono inadempienti per insufficienza in una sola area Calabria, Molise e Provincia Autonoma di Bolzano, mentre Abruzzo, Sicilia e Valle d’Aosta non raggiungono la soglia in due aree.