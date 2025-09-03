Siti sessisti: la procura di Roma apre un fascicolo per revenge porn

Aperto un fascicolo in Procura a Roma per revenge porn in relazione al gruppo social 'Mia Mogliè in cui gli utenti pubblicavano foto private di donne senza il loro consenso con commenti sessisti. Le indagini della Polizia Postale sono coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Intanto, si stringe il cerchio attorno a chi gestiva il sito sessista Phica.eu, al centro dello scandalo delle foto rubate e poi pubblicate in rete con commenti volgari e insulti. Le indagini hanno portato a Firenze dove vive un 45enne su cui ora si stanno concentrando le verifiche. La sua identità è stata rivelata dal quotidiano Domani: si tratterebbe di Vittorio Vitiello, originario di Pompei e titolare dal 2023 di una piccola società in Italia.

Sarebbe lui dunque, secondo gli accertamenti, l’amministratore del sito Phica.eu. L'imprenditore è già stato ascoltato a Firenze dopo la denuncia presentata dalla sindaca Sara Funaro finita, assieme ad altre esponenti politiche, sulla piattaforma online con foto corredate da commenti sessisti. Un nome, quello di Vitiello, che non sarebbe nuovo agli investigatori. Già in passato pare siano stati effettuati su di lui accertamenti, sempre nell’ambito della diffusione di foto di personaggi pubblici. (ANSA)