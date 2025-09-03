"WhatsApp non verificato", attenzione alla nuova truffa via sms che ruba i tuoi dati

Un messaggio di testo, un comune sms, invita a cliccare su un link per sbloccare il proprio account WhatsApp, che non è "verificato". Circola negli ultimi giorni in Italia una nuova truffa, che vuole spingere gli utenti del servizio di messaggistica a visitare pagine web farlocche, il cui unico scopo è rubare informazioni personali.

Lo comunica la Polizia di Stato tramite la propria pagina Facebook, mettendo in guardia gli italiani sul più recente tentativo degli hacker di portare a compimento attività malevole.

"Il messaggio comunica che il vostro account è a rischio perché non verificato" scrive la Polizia, "e, per non avere successive limitazioni, chiede di cliccare su un link in cui dovrete inserire dati personali. Attenzione a questa truffa il cui unico scopo è rubare informazioni sensibili".

Dopo una prima analisi ci si rende conto che il messaggio è una frode. Spesso si notano errori grammaticali e una grafica distorta nel nome dell’app. Indizi che dovrebbero far scattare un campanello d’allarme ma che non sempre vengono riconosciuti dagli utenti.