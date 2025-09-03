Yoox annuncia licenziamenti in Italia, 211 dipendenti in esubero

Yoox Net-a-porter, colosso dello shopping online, ha comunicato ieri ai sindacati l’avvio della procedura di licenziamento dichiarando 211 dipendenti in esubero sui 1.091 in tutta Italia. I lavoratori a rischio sono concentrati a Bologna (160) e Milano.

Una notizia che arriva come una doccia gelata, commenta all’ANSA Mariano Vendola di Filcams Cgil: «Lasciare a casa le persone da un giorno all’altro non è accettabile, senza tra l’altro nemmeno aver tentato la strada degli ammortizzatori sociali».