Addio a Giorgio Armani, sabato la camera ardente. Meloni: "Un simbolo dell'Italia migliore"

«Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto». Così, in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La camera ardente di Giorgio Armani scomparso oggi all’età di 91 anni, sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. «Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata» comunica una nota.