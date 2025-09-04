Auto in un burrone alle porte di Agrigento, morto il 20enne Giuseppe Vinti

Incidente stradale nella notte alle porte di Agrigento. Un giovane di 20 anni, Giuseppe Vinti, di Raffadali, è morto intorno alle tre in contrada Cozzo Tahari, a Montaperto. Il giovane era al volante della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo precipitando in un burrone. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il ventenne non c'è stato nulla da fare.