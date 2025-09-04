Bernardini de Pace: le vittime del gruppo 'Mia moglie' non denunciano per salvare la famiglia. Possibile class action contro Phica.eu

Le donne vittime del gruppo Facebook 'Mia moglie', «quelle che siamo riusciti a contattare al momento, non vogliono denunciare, né prendere parte all’azione collettiva, perché non vogliono perdere la famiglia, rimanere da sole, perdere un padre per i loro figli, così dicono, e io resto sconcertata perché il silenzio è complice della violenza, che in questo modo vince». Lo ha spiegato l'avvocata Annamaria Bernardini de Pace, che sta promuovendo da giorni azioni civili e penali contro i siti sessisti. Mentre una «class action» contro il sito Phica.eu partirà certamente, dopo la fase di raccolta delle segnalazioni e denunce, che sarebbero già «qualche centinaio», allo stato, come chiarito dalla celebre matrimonialista, non sembra possibile procedere con un’azione analoga sul gruppo 'Mia mogliè per chiedere «i risarcimenti a Meta».

L’avvocata ha raccontato, infatti, che in queste ore è riuscita, assieme al pool di legali, a parlare con tre donne. «Una ci ha detto che non vuole perdere la famiglia, non vuole che il figlio si vergogni del padre - ha spiegato - un’altra non vuole restare sola, un’altra ancora ci ha detto che ha paura che lui diventi ancora più violento in casa e la picchi». «Sono sconcertata - ha chiarito la legale - perché le donne non hanno capito che in questa condizione deve vincere la sorellanza e invece vince la violenza su queste donne e vincono quei 32mila uomini che le hanno mercificate».