Bernardini de Pace: le vittime del gruppo 'Mia moglie' non denunciano per salvare la famiglia. Possibile class action contro Phica.eu

Le donne vittime del gruppo Facebook 'Mia moglie', «quelle che siamo riusciti a contattare al momento, non vogliono denunciare, né prendere parte all’azione collettiva, perché non vogliono perdere la famiglia, rimanere da sole, perdere un padre per i loro figli, così dicono, e io resto sconcertata perché il silenzio è complice della violenza, che in questo modo vince». Lo ha spiegato l'avvocata Annamaria Bernardini de Pace, che sta promuovendo da giorni azioni civili e penali contro i siti sessisti. Mentre una «class action» contro il sito Phica.eu partirà certamente, dopo la fase di raccolta delle segnalazioni e denunce, che sarebbero già «qualche centinaio», allo stato, come chiarito dalla celebre matrimonialista, non sembra possibile procedere con un’azione analoga sul gruppo 'Mia mogliè per chiedere «i risarcimenti a Meta».
L’avvocata ha raccontato, infatti, che in queste ore è riuscita, assieme al pool di legali, a parlare con tre donne. «Una ci ha detto che non vuole perdere la famiglia, non vuole che il figlio si vergogni del padre - ha spiegato - un’altra non vuole restare sola, un’altra ancora ci ha detto che ha paura che lui diventi ancora più violento in casa e la picchi». «Sono sconcertata - ha chiarito la legale - perché le donne non hanno capito che in questa condizione deve vincere la sorellanza e invece vince la violenza su queste donne e vincono quei 32mila uomini che le hanno mercificate».
Per quanto riguarda le azioni contro Phica.eu, Bernardini de Pace ha spiegato che «ci vorrà del tempo», perché ora vanno raccolte «tutte le denunce e le procure legali, va studiata la competenza territoriale sia in sede penale che civile». E’ probabile che la class action civile venga presentata al Tribunale di Roma. «Prima - ha chiarito - si chiede al Tribunale che venga dichiarata ammissibile, poi i giudici con un decreto ne dichiarano l’ammissibilità e pubblicano sia la richiesta che il decreto e a quel punto, poi, se altre donne vorranno prendere parte, perché coinvolte, potranno entrare nell’azione collettiva». Contro il forum sessista «tante persone note», ha spiegato ancora la legale, «hanno già deciso di prendere parte alla nostra azione, altre no». Il vero tema, però, secondo l'avvocata, «è il silenzio complice sul gruppo 'Mia moglie'», dove venivano pubblicate foto di donne, scattate a loro insaputa o comunque con loro all’oscuro della diffusione, che avveniva da parte dei mariti o compagni. La legale, con un pool di altri 12 avvocati, tra cui il penalista David Leggi, sta raccogliendo segnalazioni e denunce da oggi anche attraverso la mail [email protected]
