Crotone, scavi della bonifica: timori per la dispersione delle polveri

Da un lato c'è il movimento politico "Krotone da vivere" che parla dei lavori della bonifica «avviati» da Eni Rewind «senza pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza». Dall'altro il "Gruppo agricoltori crotonesi" secondo cui le polveri derivanti dagli scavi in corso potrebbero compromettere «la qualità e la salubrità delle coltivazioni» circostanti all'area di cantiere. Mentre due attivisti, Roberto Salerno e Vincenzo Filareto, chiedono pubblicamente la sospensione degli interventi «fino a quando non saranno installate le tensostrutture, che rappresentano l’unico presidio serio di sicurezza».

È una levata di scudi quella che s'è sollevata contro le modalità con le quali la società dell'Eni, dallo scorso 16 giugno, ha iniziato la rimozione dei rifiuti dalla discarica a mare ex Pertusola in attuazione del Pob Fase 2.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale