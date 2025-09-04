Funerali Emilio Fede, lungo applauso accompagna il feretro all'ingresso in chiesa FOTO

Un applauso ha salutato la partenza del feretro di Emilio Fede al termine dei funerali nella chiesa di Dio Padre di Segrate. Oltre ai familiari, tra cui la figlia Sveva e il fratello Puccio, tra gli altri sono arrivati a dare l’ultimo saluto all’ex direttore di Tg1 e Tg4 Adriano Galliani, Gianfranco Miccichè, Marcello dell’Utri, Paolo Brosio, Mario Giuliacci, Gianluca Mazzini, e Claudio Brachino. In chiesa vicino all’altare c'erano alcune corone di fiori, fra cui quella delle «amiche della Rsa» mentre sulla bara c'era un cuscino di fiori con la scritta 'i tuoi cari'. Durante la messa Don Carlo, che ha conosciuto Fede nella Rsa, ha letto un messaggio di commiato in cui ha ricordato: «molti continuavano a chiamarti direttore con rispetto e con affetto». Prima dell’inizio della cerimonia la figlia Sveva ha parlato di «ultima diretta di Emilio»