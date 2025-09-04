Giorgio Armani e quel legame mai nascosto con Sicilia e Calabria

Più di una volta Armani ha manifestato ammirazione per la forza e l'identità del Sud, portando anche il proprio sostegno a iniziative benefiche o culturali legate a queste terre. La sua attenzione al territorio italiano, in tutte le sue sfumature, ha sempre avuto un respiro nazionale, capace di includere il Sud come fonte di bellezza, di forza creativa e di radici culturali profonde.
Un’eredità senza tempo
Oltre il marchio, oltre le passerelle, Giorgio Armani ha lasciato un'eredità fatta di stile, rigore e visione. Ha cambiato le regole del lusso, portando l’eleganza alla portata di tutti senza mai snaturarla. La sua moda era – e resterà – un linguaggio universale fatto di dettagli, essenzialità e rispetto per la persona.
Sicilia e Calabria
Giorgio Armani ha intrattenuto un legame profondo con la Sicilia e la Calabria, regioni che hanno ispirato la sua estetica e ospitato momenti significativi della sua vita.
Pantelleria come rifugio dell’anima e la passione per le Eolie
Dal 1981, Armani ha scelto Pantelleria come suo rifugio personale, acquistando tre dammusi a Cala Gadir. Oggi, la sua proprietà comprende sette dammusi immersi in un paesaggio di palme e vigneti, riflettendo il suo amore per l'architettura locale e la natura incontaminata dell'isola. Oltre a Pantelleria, Armani ha mostrato interesse per altre isole siciliane, come le Eolie. Nel giugno 2023, è stato avvistato a Stromboli, dimostrando il suo affetto per le bellezze naturali della Sicilia .
Le incursioni in Calabria
La Calabria ha visto la presenza di Armani attraverso il suo yacht, il "Main", avvistato al largo di Capo Vaticano nel luglio 2021 e di Le Castella nell'agosto 2023 . Queste visite testimoniano il suo apprezzamento per le coste calabresi e il loro fascino mediterraneo.
