Giorgio Armani, il Signore dell’eleganza che ha vestito il mondo (e l’Italia intera)

È difficile immaginare la moda senza Giorgio Armani. Il suo nome è sinonimo di sobrietà, classe, rigore stilistico ed eccellenza italiana nel mondo. Se oggi il Made in Italy è un brand globale, lo si deve anche a lui, che con il suo taglio morbido e l'eleganza senza tempo ha rivoluzionato il concetto stesso di abbigliamento maschile e femminile. Nato a Piacenza l'11 luglio 1934, Armani ha saputo trasformare la sartoria italiana in un impero. Dopo aver iniziato come vetrinista alla Rinascente, è passato per Nino Cerruti prima di fondare nel 1975, insieme a Sergio Galeotti, la Giorgio Armani S.p.A. Da lì, una scalata inarrestabile: il blazer destrutturato, le linee pulite, il colore greige diventato firma, il cinema (da American Gigolo a The Untouchables), fino alla creazione di Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Privé e molto altro.

Il legame con il Sud

Armani non è nato né in Sicilia né in Calabria, ma con il Sud ha sempre avuto un legame profondo, fatto di ispirazioni, affetti e visioni. I suoi genitori erano originari dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, ma non sono mancati negli anni riferimenti a culture meridionali. Lo si è visto in certe collezioni dal sapore mediterraneo, nei toni bruciati dal sole, nelle texture ispirate a paesaggi aridi e intensi, in quel senso quasi austero e passionale che ricorda molto il carattere della Calabria e della Sicilia.