In vacanza in Romania, litiga col marito e lo uccide a coltellate: la coppia viveva nel Padovano

Un cittadino romeno, Gheorghe Zavate, 56 anni, residente da anni a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, è stato ucciso a coltellate dalla moglie Valerica, 53 anni, mentre si trovavano nel loro paese d’origine.

Il delitto - riportano i quotidiani locali - risale al 22 agosto scorso e se n'è avuta notizia ieri nella cittadina padovana. I coniugi erano rientrati nel villaggio romeno di Fundeanu, per una cerimonia religiosa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, una lite è scoppiata attorno alle 23.30, in cucina. La sorella dell’uomo, che abita poco distante, attirata dalle urla è entrata in casa e ha trovato il fratello riverso a terra nel sangue, colpito con più fendenti. Portato all’ospedale, Zavate è morto poco dopo il ricovero.

La coppia era partita dal Veneto per la Romania l’8 agosto scorso, per le ferie estive, e sarebbe dovuta rientrare in questi giorni. A San Giorgio in Bosco vive anche la figlia, infermiera all’ospedale di Camposampiero (Padova). La moglie si trova in custodia cautelare in Romania, a disposizione della Procura della Corte d’Appello di Galati.