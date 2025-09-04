Italia-Cipro, azzurri con il lutto al braccio per Giorgio Armani all’esordio a EuroBasket

La Nazionale italiana di basket giocherà con il lutto al braccio contro Cipro nella partita d’esordio degli Europei in programma oggi alle 17,30, in segno di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani. La decisione è stata comunicata dal presidente della Fip Gianni Petrucci.

Il cordoglio della federazione

«Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip), Giovanni Petrucci, interpretando il pensiero della federazione e della pallacanestro italiana, condivide il cordoglio della famiglia Armani per la scomparsa del signor Giorgio», si legge in una nota diffusa in seguito.

Un legame profondo con il basket

Nella stessa comunicazione si ricorda come Giorgio Armani, ambasciatore della moda e della cultura italiana, fosse particolarmente legato allo sport e al basket: come patron dell’Olimpia ha riportato Milano ai vertici in Italia e in Europa; inoltre, durante la presidenza Petrucci al Coni e poi successivamente, è stato partner ufficiale delle delegazioni azzurre ai Giochi Olimpici, che hanno indossato i suoi capi nelle sfilate di apertura e nelle occasioni ufficiali. La federazione sottolinea infine che lo staff tecnico della Nazionale impegnata all’EuroBasket veste Armani: un rapporto di stima e affetto rinnovato nel tempo.