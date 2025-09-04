Maturità, dal nome all'orale: ecco cosa cambia con la riforma

Esame di maturità, si cambia. A partire dal nome. Dal prossimo anno, non ci sarà più l’esame di Stato ma si tornerà alla dicitura del passato: Esame di maturità. Gli studenti all’orale non dovranno più portare tutte le materie, ma solo 4 che saranno decise a gennaio dal ministero. E ancora: scompare la discussione iniziale sul documento e soprattutto, chi farà scena muta alla prova orale, sarà bocciato. Ci sarà particolare attenzione per l’alternanza scuola-lavoro, che non si chiamerà più Pcto - Percorso delle competenze trasversali per l’orientamento - ma semplicemente formazione scuola-lavoro. Sono alcune delle novità della riforma della Maturità che ha avuto oggi il via libera dal Consiglio dei ministri. Inoltre, cambia anche l’assetto delle commissioni che saranno più agili: non più 7 docenti ma 5. Ma i commissari saranno pagati di più e per loro è prevista una formazione ad hoc.

«Sarà un esame più serio e sereno - ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al termine del Cdm - e chi non svolge regolarmente la prova orale sarà bocciato». «Per quanto riguarda l’esame orale - ha specificato ancora - il tema della valutazione a 360 gradi della persona, come d’altro canto chiedevano anche gli studenti, avrà un suo ruolo fondamentale - ha proseguito - quindi si valuteranno non soltanto le competenze, le conoscenze, le abilità acquisite, ma anche quel grado di autonomia, di responsabilità conseguito dallo studente sia nel corso degli anni delle Superiori, ma anche dimostrato nel percorso dell’esame di maturità. Verranno considerate anche quelle attività in qualche modo connesse con il percorso scolastico, penso per esempio alle attività sportive o culturali connesse con il percorso scolastico, così come quelle azioni particolarmente meritevoli che abbiano evidenziato senso di responsabilità e impegno da parte dello studente. Ovviamente si tratta di azioni che possono anche essere extrascolastiche».