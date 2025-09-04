Presunto attentato alla Festa di Santa Rosa a Viterbo: arrestati due uomini turchi

Spunta anche la posta del traffico d’armi nel caso del trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo, avvenuto ieri sera con la città illuminata invece che a luci spente come da tradizione. L'allarme era scattato dopo che nel pomeriggio due turchi trovati in possesso di armi automatiche, mentre alloggiavano in un b&b a pochi metri dal sagrato del monastero di Santa Rosa, erano stati fermati. Verifiche su ipotesi di un presunto attentato terroristico sono in corso ma non ci sono ancora riscontri.

I due cittadini turchi fermati ieri potrebbero essere collegati a un boss turco, ricercato nel suo paese, e arrestato il 26 agosto scorso a Viterbo perché sospettato di essere al vertice di una banda dedita al riciclaggio e ad altri reati di matrice violenta. L’uomo, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale, si nascondeva in un esercizio di affittacamere del capoluogo. La polizia in quell'occasione bloccò altri tre cittadini turchi che alloggiavano nello stesso affittacamere. Collegamenti potrebbero esserci anche con l’arresto di un altro elemento di spicco della mafia turca, Boris Boyun che fu catturato nel maggio del 2024 in un appartamento della frazione viterbese di Bagnaia, dove era ai domiciliari. Boyun era già stato arrestato nell’agosto del 2022 a Rimini a seguito di un mandato di cattura internazionale emesso nei suoi confronti dal governo turco per le accuse di omicidio, minacce, lesioni, associazione a delinquere e violazione sulla legge sul possesso di armi. Il blitz a Bagnaia faceva parte di un’operazione condotta questa notte dalla Polizia, che ha portato all’arresto di circa 18 perone tra la Sicilia e la provincia di Viterbo.