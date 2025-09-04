Un anno di squalifica per il portiere del Volpiano picchiato da un genitore: è stato lui a innescare la rissa

La decisione del giudice sportivo della LND, Roberta Lapa, dispone un anno di squalifica per il portiere del Volpiano Pianese e per un calciatore del Carmagnola, a seguito della rissa scoppiata al termine della partita Under 14 del torneo Super Oscar. Per il portiere è indicata la squalifica fino al 4 settembre 2026: secondo il provvedimento, a fine gara avrebbe innescato la rissa colpendo con manate e pugni un avversario steso a terra, circostanza che avrebbe favorito l’ingresso in campo di una persona non presente in distinta. Identica sanzione, fino al 4 settembre 2026, per il tesserato del Carmagnola, che avrebbe preso parte attiva agli scontri colpendo con un pugno la nuca di un avversario, alimentando l’animosità generale. Squalifica fino a marzo 2026 anche per un dirigente del Volpiano, padre del portiere, che – in qualità di rappresentante della società – avrebbe tenuto condotta violenta malmenandosi con una persona non presente in distinta.