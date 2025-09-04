Scoppia una fabbrica di esplosivi in India: il bilancio è di un morto e otto feriti

Un lavoratore ha perso la vita e almeno altri otto sono rimasti gravemente feriti la notte scorsa a Nagpur, nello stato indiano del Maharashtra, per lo scoppio dell’edificio che ospitava il reparto per la cristallizzazione dei componenti di uno stabilimento di esplosivi.

Secondo il racconto dei responsabili dell’azienda, che appartiene al Solar Group, pochi minuti prima dell’esplosione è stato lanciato un allarme che ha consentito a molti operai di abbandonare la loro postazione.

I responsabili dell’ospedale che sta curando i feriti informano che alcuni di loro hanno gravissime ustioni.