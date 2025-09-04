Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sicilia, la Regione alle Asp: subito l'assunzione di 560 infermieri

Si bruciano i tempi per definire le piante organiche delle 146 Case di comunità da aprire entro il 31 marzo

Sul tavolo ci sono 39 milioni e almeno 560 posti da assegnare subito, al massimo entro il prossimo mese di marzo. Per questo motivo l’assessorato alla Salute, guidato da Daniela Faraoni, ha scritto a tutti i manager delle Asp chiedendo di accelerare la pubblicazione dei bandi per assumere gli infermieri che lavoreranno nella case di comunità dalla primavera.
È una maxi tornata di reclutamenti, quella avviata senza tanto clamore in questi giorni. Il dipartimento Pianificazione Strategica, guidato da Salvatore Iacolino, ha avuto la certezza che l’andamento degli appalti in corso permette l’apertura di almeno 145 case di comunità e 39 ospedali di comunità entro il primo aprile. Si tratta di quei piccoli presidi che funzioneranno da pronto soccorso e poliambulatorio e che argineranno la corsa verso i grandi ospedali, raccogliendo l’utenza dei territori provinciali.
Per farli funzionare H24 serviranno almeno 767 infermieri. E per questo motivo Iacolino aveva scritto già qualche mese fa ai manager chiedendo di preparare il terreno. Con la nuova direttiva il dirigente chiede invece che tutti i bandi vengano subito pubblicati per assegnare ogni posto disponibile.
