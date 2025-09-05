Caso di West Nile diagnosticato a Palermo. Due morti all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli

Un uomo di 30 anni, di Palermo, ma che abita a Voghera dove lavora, è risultato positivo al virus West Nile. L’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia ieri sera con febbre e astenia e l’equipe medica ha intuito potesse avere contratto il virus della febbre del Nilo e ha fatto svolgere gli esami sul sangue in laboratorio. L’esame è risultato positivo. La conferma è arrivata oggi dal laboratorio del Policlinico palermitano. Il paziente è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive del Policlinico "Paolo Giaccone".

Nei giorni scorsi all’ospedale Sant'Andrea di Vercelli sono deceduti due pazienti affetti da West Nile. Il primo, 88 anni, è morto nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 agosto; il secondo, 90 anni, è deceduto venerdì 29. Per entrambi i casi, specifica l’azienda sanitaria, «si tratta di casi di pazienti pluripatologici che versavano in stato di grave compromissione fisica pregressa, indipendente dall’infezione del virus». Un terzo paziente attualmente degente nel presidio ospedaliero ha contratto il West Nile, ma è in buone condizioni e prossimo alle dimissioni. L’Asl specifica che i pazienti sono deceduti «con West Nile, e non a causa del virus». E invita a evitare allarmismi: "nell’80% dei casi - evidenzia l’azienda sanitaria - l’infezione è asintomatica, il restante 20% manifesta sintomi lievi, mentre le forme gravi sono rare, tra lo 0.5 e l’1%». Non ogni singolo insetto, precisa l’Asl di Vercelli, è in grado di veicolare il virus: si calcola che solo una zanzara ogni 30mila possa veicolarlo al proprio interno».