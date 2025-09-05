La bufera lo blocca a 3000 metri, salvato alpinista 85enne in ipotermia

L’età avanza ma la passione per la montagna resta: a 85 anni un alpinista francese in ipotermia è stato salvato dopo una notte trascorsa in un bivacco di metallo a 3.000 metri di quota. Lo stesso maltempo che ieri sera lo ha reso fradicio mentre percorreva l’itinerario di salita, fino alle 6 di oggi ha impedito al soccorso alpino valdostano di avvicinarsi.

Solo con un miglioramento delle condizioni meteo l'elicottero è riuscito ad arrivare sulle Grandes Murailles, cresta montuosa a ovest di Breuil-Cervinia. L’uomo è stato portato all’ospedale regionale Parini di Aosta: i sanitari lo hanno scaldato e idratato e ora le sue condizioni sono buone, tra oggi e domani potrebbe essere già dimesso. Non era la prima volta che l’alpinista affrontava la salita che da Cervinia porta al bivacco Balestreri.

Un itinerario di tre ore e mezza, di livello alpinistico, classificato come "poco difficile". Ieri sera, però, non aveva fatto i conti con l'arrivo della perturbazione annunciata dai bollettini. Quando si è scatenato il temporale, l’anziano non era ancora al riparo nella piccola struttura sulla cresta Est dei Cors, a 3.142 metri.