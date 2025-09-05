L'account di Crosetto hackerato, chiesto un rapporto a X. La società dovrà spiegare gli accessi illeciti: il ministro fa denuncia

«Ieri hanno hackerato il mio account X - scriveva lo stesso ministro in un post poi rimosso -. È come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo». Poi il post ufficiale della Difesa con l’annuncio dell’hackeraggio: "Comunicazione ufficiale - si legge nel post - l’account personale del ministro Guido Crosetto su X è stato oggetto di un attacco informatico. i contenuti pubblicati da tale account non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa. Stiamo lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza». Nei prossimi giorni, probabilmente già lunedì, Crosetto presenterà una denuncia per l’hackeraggio del suo account.

Il profilo social di un ministro utilizzato dagli hacker per incassare cifre in criptovalute. Nel mirino dei pirati informatici è finito in queste ore il titolare della Difesa, Guido Crosetto, al quale i cybercriminali hanno violato l’account su X pubblicando almeno due post ingannevoli, che non a caso cercavano di attirare l’attenzione sfruttando temi di attualità. Durante la serata di giovedì sulla timeline del ministro sono comparsi almeno un paio di tweet sospetti: entrambi riguardavano la richiesta di donazioni, uno per i funerali di Giorgio Armani e un altro per la questione Gaza.

Il titolare di via XX settembre è in attesa di un rapporto da parte della società di Elon Musk per capire cosa sia accaduto. Il ministro è riuscito comunque a tornare in possesso dell’account e a ripulire il profilo dai post sospetti, che saranno ora allegati alla denuncia. Anche se al momento nulla si può escludere, le modalità utilizzate dai cybercriminali entrati in azione - di cui non si conosce alcuna sigla - sono diverse rispetto a quelle usate negli ultimi mesi dagli hacker filorussi "Noname057(16)", i pirati informatici che tra dicembre e gennaio scorsi presero di mira i siti di ministeri ed istituzioni italiane con azioni Ddos (Distributed denial of service), condotte attraverso false richieste di accesso che mandano in tilt i sistemi informatici. Allora il risultato della loro offensiva fu di qualche disagio ed interruzione temporanea del servizio.

Tra i siti attaccati, i ministeri di Esteri, Infrastrutture e Trasporti, Carabinieri, Marina, Aeronautica e gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate. In questi episodi l’intento dichiarato era di sabotare le strutture informatiche creando disservizi mentre, nel caso dell’hackeraggio del profilo X, l’obiettivo dei criminali era di monetizzare in criptovaluta.