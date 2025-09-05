Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Milioni affidati senza gara in Sicilia: altolà di Schifani a Fratelli d’Italia

Milioni affidati senza gara in Sicilia: altolà di Schifani a Fratelli d’Italia

Fu la prima grana politica che il governatore affrontò all’inizio del suo mandato

PALERMO (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Erogare il contributo agli allevatori per l&#8217;acquisto di foraggio nel più breve tempo possibile&#8221;. E&#8217; l&#8217;input che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dato nel corso di una riunione con i dirigenti generali dei dipartimenti Bilancio e Agricoltura, Ignazio Tozzo e Dario Cartabellotta e con il capo di gabinetto di

Un decreto all’apparenza banale, firmato il 30 dicembre 2022. È questa la scintilla del caso Cannes, capace di far esplodere una polveriera ancora in fiamme, visto che da lì derivano le inchieste che vedono tuttora nei guai il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore al Turismo Elvira Amata. A poche ore dal Capodanno l’allora assessore al Turismo, Francesco Scarpinato, firmò il finanziamento da 3,7 milioni, senza una gara che lo legittimasse, a favore di una sconosciuta società lussemburghese, la Absolute Blu, che doveva realizzare una mostra fotografica sulla Sicilia al Festival di Cannes del maggio successivo. In realtà sarebbe stata l’edizione bis, visto che già nel 2022 c’era stato un primo show costato, sempre senza gara, 2,1 milioni e svolto ancora dalla Absolute Blu.
